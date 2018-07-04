هيئة الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة بمنطقة جازان

تركي السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا للمواطنين بمنطقة جازان، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، وذلك بكلًا من ” جلة الموت، الربوعة، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت ” الهيئة ” ، فى إنفوجراف لها نشرته على الحساب الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، إلى أن الحالة ستبدأ في الساعة 17:45 وستنتهى في 21:00 .