بالفيديو.. وداد سيري تثير جدلا بسبب المخدرات ومطالب بالقبض عليها

أماني الغامدي(صدى):

أثار فيديو للمغربية وداد سيري متسابقة عرب جوت تالنت، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت ” سيري ” في الفيديو عن موقف لها مع المخدرات؛ حيث عرض عليها أحد ولكنها رفضت، لافتة إلى أنها كانت ترغب في التجربة ولكنها تخشى عقاب أمها، وهو ما اعتبره البعض ترويج للعادات التي يرفضها المجتمع.

ودشن المواطنون وسم ” حملة القبض على وداد سيري ” الذي شهد مطالبات واسعة بسرعة ضبطها وترحيلها من البلاد؛ لاختراقها الأنظمة وعدم مراعاة عادات المجتمع .

وقال أحد المغردين: ” والله الوضع مزري والجاي ادها وامر نتمنى وقفه صارمه من الدولة تجاه هذه الشريحة من المجتمع ” .

وأضاف أخر : ” سيقوم جهاز مكافحة المخدرات بظبط هذه المقيمه والتحقيق معها وظبط من قام بترويج المخدر لها .. وستأخذ عقوبتها المنتهيه بالترحيل .. اطمئنوا “.