بالفيديو.. وداد سيري تثير جدلا بسبب المخدرات ومطالب بالقبض عليها
أثار فيديو للمغربية وداد سيري متسابقة عرب جوت تالنت، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدثت ” سيري ” في الفيديو عن موقف لها مع المخدرات؛ حيث عرض عليها أحد ولكنها رفضت، لافتة إلى أنها كانت ترغب في التجربة ولكنها تخشى عقاب أمها، وهو ما اعتبره البعض ترويج للعادات التي يرفضها المجتمع.
ودشن المواطنون وسم ” حملة القبض على وداد سيري ” الذي شهد مطالبات واسعة بسرعة ضبطها وترحيلها من البلاد؛ لاختراقها الأنظمة وعدم مراعاة عادات المجتمع .
وقال أحد المغردين: ” والله الوضع مزري والجاي ادها وامر نتمنى وقفه صارمه من الدولة تجاه هذه الشريحة من المجتمع ” .
وأضاف أخر : ” سيقوم جهاز مكافحة المخدرات بظبط هذه المقيمه والتحقيق معها وظبط من قام بترويج المخدر لها .. وستأخذ عقوبتها المنتهيه بالترحيل .. اطمئنوا “.
ماريا[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
شفت العديد من التغريدات التي طالبت القبض عليها
من التغريدات حول بأنها كانت مشاركة في احدى البرامج
مش عارفه هل الشهره تسوي كذا
صابر علي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه دى البنت ديه جاءت منيين 👎
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 2 ساعتين
متسابقة عرب جوت ….
مسابقات عفن تخرج عفن
مسافر[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 9 دقائق
ما ذكرتوا هي متواجدة في أي بلد ؟؟؟