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بالفيديو.. نهاية مؤلمة لظبي قاوم أسدين

بالفيديو.. نهاية مؤلمة لظبي قاوم أسدين
متابعات(صدى):

انتهت مقاومة ظبي لاثنين من الأسود نهاية مؤلمة للغاية.

وكان هاجم اثنان من الأسود ظبيا ضخما، وحاولا طرحه أرضا لافتراسه، لكنه قاومهما ونجح في الهرب فأصرا على الانتقام منه وطارداه متسببين في كسر ساقيه.

فقد الظبي قوته وسقط أرضا لينجح الأسدان في هدفهما ويفترسانه، والتقط أحد الأشخاص المشهد الحزين بحديقة أوكافانجو ببتسوانا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 3 ساعات

” تأبى الرِّماحُ إذا اجتمعنَّ تكسُّراً … وإذا افتــــرقَنّ تكــسّرتْ آحادا “

[ عدد التعليقات: 10587 ] نشر منذ 1 ساعة

هذه حياة الطبيعة ولها دورة طبيعية لا بد ان تستمر

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