وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، وظائف إدارية وصحية شاغرة، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: فاصد الوريد بنك الدم: شهادة الدبلوم في تخصص علوم المختبرات الطبية، وسائق: شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى، مشرف المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: الصيدلة، أو الهندسة الصناعية، أو أي مجال طبي ذي الصلة.

للتقديم ومعرفة التفاصيل أضغط هنـــا .