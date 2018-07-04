قبول طعن ” أبو تريكة ” في إدراجه على قوائم الإرهاب.. واللاعب: مسامح الجميع

نواف السالم(صدى):

قبلت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من لاعب المنتخب المصري السابق محمد ابو تريكة و1537 متهمًا آخر على إدرجاهم بقوائم الإرهاب.

يذكر أن هذا الحكم يأتي في ظل وجود قرار آخر لمحكمة الجنايات المصرية صادر في 19 أبريل 2018 بإدراج نفس المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، ولكن في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وذكر المحامي محمد عثماء، محامي أبو تريكة، أن الحكم لن يغير من مركز موكله القانوني.

من جانبه، علَّق اللاعب على الحكم قائلًا في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح، قلبي يسع ويعفو عن الجميع ولكن أكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي، فهو كان أكثر المتأثرين.. رحمة الله عليك أبي. مصر نحبك بل نعشقك أنت الروح والقلب ” .