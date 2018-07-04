حماية المستهلك تهاجم المراعي: بيانها مبهم وتكاليف الإنتاج غير معدلة

علي القحطاني (صدى):

أصدرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، بيانًا لها ردًا على ما جاء في بيان شركة المراعي المنشور بتاريخ 1439/10/19هـ الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.

وأكدت ” الجمعية”، في بيانها أنه انطلاقًا من اختصاصها بحماية المستهلك من المبالغة في الأسعار، توضح للجميع أن ماذكرته شركة المراعي في بيانها مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل، وأن تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع، وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين.

وأشارت ” الجمعية ” ، إلى أنها تدعو الشركات والمؤسسات المقدمة للسلع الأساسية بالحرص على استقرار الأسعار وتحري الدقة فيما ينقل وينشر.