مواطن يطلق 3 أعيرة نارية على أربعيني إثر خلاف بينبع
أعلنت شرطة المدينة المنورة ، اليوم الأربعاء، عن قيام متهم في قتل شخص بأعيرو نارية بينبع بتسليم نفسه.
وفي التفاصيل قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد حسين القحطاني، إنه عثر على جثة شخص مصابة بأعيرة نارية في حي العصيلي بينبع، و المتوفى مواطن في العقد الرابع من العمر.
وتابع : ” أسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحريات الميدانية عن تحديد هوية الجاني، وبمتابعته أمنيًا، بادر بتسليم نفسه لمركز شرطة ينبع النخل، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة نوع رشاش ” .
وأوضح أن الجتمي أقر بارتكابه الجريمة إثر خلاف بينهما، حيث تم إيقافه، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.
فهد[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله قصص القتل زادت كتير وايش هذا اللي بيصير
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله..
الجوهرة[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسترها وتعدي على خير ها الايام
الجوهرة[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه ويصبر اهله وذويه
ابو طيف[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 58 دقيقة
ليش القتل صار سهل هيك
تركي[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 58 دقيقة
انا لله وان اليه راجعون بكرة كل شئ بينكشف
فيصل[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 52 دقيقة
القصاص العادل هو الحل
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 52 دقيقة
3 اعيرة هذا كان مقصد يقتله مو شجار او خلاف
ناصر[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله ينتقم منه
من قتل يقتل ولو بعد حين
نهى[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يرحم من قتل ويسامح من قتل
انا لله وانا اليه راجعون