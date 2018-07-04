مواطن يطلق 3 أعيرة نارية على أربعيني إثر خلاف بينبع

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة المدينة المنورة ، اليوم الأربعاء، عن قيام متهم في قتل شخص بأعيرو نارية بينبع بتسليم نفسه.

وفي التفاصيل قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد حسين القحطاني، إنه عثر على جثة شخص مصابة بأعيرة نارية في حي العصيلي بينبع، و المتوفى مواطن في العقد الرابع من العمر.

وتابع : ” أسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحريات الميدانية عن تحديد هوية الجاني، وبمتابعته أمنيًا، بادر بتسليم نفسه لمركز شرطة ينبع النخل، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة نوع رشاش ” .

وأوضح أن الجتمي أقر بارتكابه الجريمة إثر خلاف بينهما، حيث تم إيقافه، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.