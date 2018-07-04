شرطة الشمالية تحدد هوية قاتل موظف بلدية رفحاء

نايف السالم(صدى):

كشفت شرطة المنطقة الشمالية، اليوم الأربعاء، معلومات عن مقتل أحد موظفي بلدية رفحاء، حيث تمكنت الشرطة من القبض على الجاني.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الحدود الشمالية : باشر رجال الأمن بلاغًا عن تعرض أحد موظفي بلدية محافظة رفحاء ، في العقد الخامس من العمر ، لإطلاق نار ، من شخص مجهول ، مما نتج عنه وفاته.

وأضاف أنه تم تنفيذ إجراءات الضبط والاستدلال وتكثيف التحريات والبحث الميداني ،وتم بتوفيق الله تحديد هوية الجاني وهو مواطن في العقد الثاني من العمر والقبض عليه بعد محاصرته أثناء تواجده بمنزله ، وإحالة القضية للنيابة العامة.