مباراة كولومبيا وإنجلترا قد تكون الأخيرة للحكم الأمريكي

نواف السالم(صدى):

تلقى مارك غاير حكم مباراة إنجلترا وكولومبيا، أمس الثلاثاء، العديد من الانتقادات؛ على خلفية فشله في إدارة المباراة بالشكل الصحيح.

وفي هذا السياق أوضح أحمد الشناوي، الحكم السابق والمحاضر الدولي، اليوم الأربعاء ،أن مباراة إنجلترا وكولومبيا قد تكون ” الأخيرة ” للحكم الأمريكي، حيث شهدت مباراة الأمس صعوبة كبيرة، وتوتر وبطاقات صفراء عديدة.

وأضاف ” الشناوي ” في حوار إذاعي أن المباراة أمس حدثت فيها أخطاء تحكيمية، فالحكم الأمريكي لم يكن حازما، حسبما ذكر.

واستكمل: ” لم يستخدم الحكم قرارات رادعة، وتسبب في توتر المباراة، وأعتقد أنها ستكون المباراة الأخيرة له في المونديال ” .