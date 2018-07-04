رابطة دوري المحترفين تبدأ تنظيماتها المالية لدوري الأمير محمد بن سلمان

ماجد محمد(صدى):

أرسلت رابطة دوري المحترفين، تعميمًا لجميع الأندية لمطالبتهم بالالتزام ببعض المتطلبات، وذلك في إطار إقرارها التنظيمات المالية الجديدة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وتضمنت المتطلبات الآتي:

1- يلتزم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بأن لا يتجاوز الصرف على الرواتب والتعاقدات للاعبين السعوديين والأجانب والأجهزة الفنية وغيرهم من العاملين في الفريق الأول لكرة القدم عن مبلغ 5 ملايين ريال سنويً، ويستثنى من ذلك أي نادٍ يتلقى تبرعات شخصية أو رعاية تجارية خاصة بالنادي حيث من الممكن تجاوز الحد بمقدار التبرع بشرط أن يحصل النادي على موافقة من الرابطة مع تقديم إثبات إيداع المبلغ في حساب النادي.

2- تحديد السقف الأعلى لمرتبات اللاعبين المحترفين السعوديين بمبلغ قدره 250 ألف ريال سنوياً.

3- يكون رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين متضامنين في حالة عدم الإلتزام بما ورد في هذا التعميم، بحيث يتحملون جميع التبعات المالية والقانونية المترتبة على ذلك.