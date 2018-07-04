بالأسماء.. التجارة تعلن ترشيح 39 متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارية

عادل الحربي(صدى):

دعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، 20 مواطناً و 19 مواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية للوزارة، والمعلن عنها في تاريخ 25-7-1439هــ، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 24- 10- 1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 06- 11- 1439هـ؛ لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم.

وطالبت الوزارة في إعلانها، المرشحين أن يصطحبوا معهم الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية + نسخه منها .

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

وأشارت الوزارة، إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية ) مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف .

للاطلاع على أسماء المرشحين من الرابط هنــــا .

للاطلاع على أسماء المرشحات من الرابط هنــــــا .