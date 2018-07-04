التحالف: الحوثيون يحتجزون سفينة بميناء الحديدة
قال التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن ، اليوم الأربعاء، إنه خلال الـ ٢٤ ساعه الماضية أصدر تصريحين لسفن متوجه للموانىء اليمنيه منها الحاويات .
وتابع ” التحالف ” : المليشيا الحوثية تحتجز السفينه G Muse بميناء الحديده والسفينه Volante تدخل الميناء بعد ٤٠ يوم ” .
وأشار إلى تواجد عدد ٥ سفن بميناء الحديده لتفريغ حمولاتها وعدد ٥ سفن بالانتظار للدخول، بالإضافة إلى تواجد سفينه بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.
ابو طيف[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 39 دقيقة
لن تتوقف ميلشيات الحوثي الاجرامية عن اجرامها