التحالف: الحوثيون يحتجزون سفينة بميناء الحديدة

فهمي محمد(صدى):

قال التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن ، اليوم الأربعاء، إنه خلال الـ ٢٤ ساعه الماضية أصدر تصريحين لسفن متوجه للموانىء اليمنيه منها الحاويات .

وتابع ” التحالف ” : المليشيا الحوثية تحتجز السفينه G Muse بميناء الحديده والسفينه Volante تدخل الميناء بعد ٤٠ يوم ” .

وأشار إلى تواجد عدد ٥ سفن بميناء الحديده لتفريغ حمولاتها وعدد ٥ سفن بالانتظار للدخول، بالإضافة إلى تواجد سفينه بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.