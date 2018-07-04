بالفيديو.. رجل يحرق شعر ابنه أثناء الاحتفال بعيد ميلاده
تسبب رجل في كارثة خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنه في الهند بعدما أضرم النيران في شعر الأخير عن طريق الخطأ .
وأراد الرجل إضفاء جوًا من البهجة على المناسبة فبالغ في مظاهر الاحتفال وأغرق شعر ابنه بالفوم، لتتسبب المادة الطيارة الموجودة به في اشتعال النيران لتنقلب لحظات السعادة إلى رعب وصراخ .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49869 ] نشر منذ 41 دقيقة
اهبل ومصرقع ذا الهندي ,,
,, هندي ماعليه شرهه ، مافيه مخ رفيق ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30381 ] نشر منذ 28 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1165 ] نشر منذ 6 دقائق
هههههههههههههههههههههههههه