بالفيديو.. رجل يحرق شعر ابنه أثناء الاحتفال بعيد ميلاده

نيودلهي(صدى):

تسبب رجل في كارثة خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنه في الهند بعدما أضرم النيران في شعر الأخير عن طريق الخطأ .

وأراد الرجل إضفاء جوًا من البهجة على المناسبة فبالغ في مظاهر الاحتفال وأغرق شعر ابنه بالفوم، لتتسبب المادة الطيارة الموجودة به في اشتعال النيران لتنقلب لحظات السعادة إلى رعب وصراخ .