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بالفيديو.. رجل يحرق شعر ابنه أثناء الاحتفال بعيد ميلاده

بالفيديو.. رجل يحرق شعر ابنه أثناء الاحتفال بعيد ميلاده
نيودلهي(صدى):

تسبب رجل في كارثة خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنه في الهند بعدما أضرم النيران في شعر الأخير عن طريق الخطأ .

وأراد الرجل إضفاء جوًا من البهجة على المناسبة فبالغ في مظاهر الاحتفال وأغرق شعر ابنه بالفوم، لتتسبب المادة الطيارة الموجودة به في اشتعال النيران لتنقلب لحظات السعادة إلى رعب وصراخ .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49869 ] نشر منذ 41 دقيقة

اهبل ومصرقع ذا الهندي ,,

,, هندي ماعليه شرهه ، مافيه مخ رفيق ,,

[ عدد التعليقات: 1165 ] نشر منذ 6 دقائق

هههههههههههههههههههههههههه

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