” النمر ” يحذر من ” طق الأبهر ” : قد يؤدي لكسر أضلاع الصدر

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من طق ” الخلج، الملع، المشع، الأبهر ” ؛ لأنه قد يؤدي لكسر أضلاع الصدر.

وأشار ” خالد النمر ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه: ” انتشر مقطع لشخص عانى بعد طق الأبهر من انكسار اضلاع الصدر وفتق الرئه ودخول الهواء في التجويف البلوري مما أحتاج لأنبوب صدري. ” ، كما أرفق صورة للأنبوب الصدري مع تحذيره.

وأظهر مقطع فيديو، مريضًا بعد إجراء العملية شارحًا بأنه سمح لأحد الأشخاص بطقّ ” الخلج أو الأبهر ” أدى إلى حصول كسر في أحد أضلاعه تسبب في شق في الرئة وحدوث نزيف وتجمع هواء بين الرئة والقفص الصدري تسبب في صعوبة وضيق في التنفس لدى المصاب، مشيرًا إلى أنه مر بأوضاع صحية ونفسية صعبة خلال 10 أيام قبل العملية.

ومن الجدير بالذكر، أن ” الأبهر ” هو عبارة عن مرض يصيب الشخص بألم في الظهر، في منطقة بين الكتفين، وهو شريان أورطي نابع من القلب، ووظيفته تغذية جميع أعضاء الجسم، فيما أوضح العلماء كيفية حدوث هذه الحالة بأنه يدخل هواء بين عضلات الجسم، ثم ينتقل إلى الكتفين .