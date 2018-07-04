جرائم الخادمات لا تنتهي.. خادمة أفريقية تحبس أسرة بحرينية تحت تهديد السلاح

المنامة(صدى):

لا تنتهي جرائم الخادمات الأفارقة في الخليج العربي، حيث لم تعد تقتصر جرائمهم على المملكة فقط ليظهر كل يوم جريمة بشعة أدمت عليها خادمة أفريقية في إحدى دول الخليج.

وفي الوقت الذي تتصدر فيه قضية قتل خادمة أثيوبية لطفلة وطعن شقيقها في الرياض بالمملكة، تظهر قضية أخرى في البحرين، حيث أقدمت خادمة أفريقية على تهديد مخدوميها البحرينيين بالقتل مستخدمه سكينًا؛ للحصول على جواز سفرها.

وروت سيدة المنزل وإحدى أفراد الأسرة البحرينية المجني عليها تفاصيل الواقعة، مؤكده أن الخادمة حاولت قتلها مستخدمة غطاء رأس صباح اليوم، ثم هددتها بالقتل بواسطة السكين، مطالبةً بالحصول على جواز سفرها.

وأضافت أنها تنقلت بين الغرف تحت التهديد للبحث عن جواز السفر، لافته إلى أن الخادمة عزلت زوجها وابنيها الاثنين وهما من ذوي الاحتياجات الخاصة في غرفة أخرى وأقفلت الباب عليهم.

كما أشارت إلى أن الخادمة قيدتها من اليدين والساقين مستخدمة كابلًا كهربائيًا، وأقفلت الباب الرئيسي للمنزل وهربت بالمفاتيح بعد أن سرقت حقيبة جوازات سفر العائلة بالكامل، بالإضافة إلى 5 هواتف جوالة ومئات الدنانير البحرينية، إلا أنها تركت هاتف الزوج، وهذا ما مكّن الأسرة من الاتصال بالشرطة.