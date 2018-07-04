بالصور.. رونالدو يهيمن على الصحف الإيطالية بعد محاولة يوفنتوس ضمه

نواف السالم(صدى):

سيطر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، على الصفحات الرئيسية للصحف الرياضية الإيطالية الصادرة اليوم الأربعاء؛ بسبب الانتقال المحتمل له إلى صفوف نادي يوفنتوس.

وأوضحت الصحف الإيطالية، أن هذه الصفقة المحتملة اقتربت من الحسم، مؤكدة أن كريستيانو رونالدو صار على بعد خطوة من يوفنتوس، بينما ركزت باقي الصحف على الخطة الاقتصادية التي سيلجأ لها النادي الإيطالي ليتمكن من استقدام النجم البرتغالي المخضرم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يدفع اليوفي للريال قيمة الشرط الجزائي في عقد رونالدو، والتي تبلغ 100 مليون يورو، كما سيقدم للمهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، عقدًا مدته أربع سنوات براتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، أي أعلى من الذي يتقاضاه حاليًا داخل القلعة البيضاء الملكية.

وقالت صحيفة ” لا غازيتا ديلو سبورت ” أن التعاقد المحتمل مع نجم الريال ” فكرة رائعة ” ، موضحة أن هذه العملية قد تكلف ” السيدة العجوز ” 350 مليون يورو، لافتة إلى أن النادي الإيطالي سيتفاوض فقط في ظل توافر شروط معينة، مثل رحيل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي يتوقع اليوفي الحصول على نحو 60 مليون يورو نظير بيعه.

وأكدت صحيفة ” كورييري ديلو سبورت ” أن استقدام ” صاروخ ماديرا ” للنادي الإيطالي بمثابة ” فكرة مدهشة ” ستسمح بحل مواقف معقدة، مشيرة إلى أن وكيل أعمال اللاعب، مواطنه جورجي مينديش، اقترح فكرة انتقال كريستيانو لليوفي خلال اجتماع عقد في يونيو الماضي مع مسؤولي النادي الإيطالي، مرجحة أن تصل قيمة الصفقة لما يقرب من 350 مليون يورو، مضيفة أن يوفنتوس سيكون عليه الاختيار ما بين حسمها أو اللجوء لخطة رياضية أكثر تحفظًا.