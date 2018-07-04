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جمال سليمان يكشف حقيقة تعرضه للتهديد بسبب السياسة

جمال سليمان يكشف حقيقة تعرضه للتهديد بسبب السياسة
أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان جمال سليمان ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” تفاعلكم ” ، حقيقة اصابته بجلطة قلبية، موضحًا أن هذا غير صحيح إطلاقا .

وأكد ، أنه يتمتع بصحة جيدة، وآخر فحص قلبي أجراه كان منذ أسبوعين، وكانت نتيجته جيدة للغاية .

وأضاف جمال ، أنه تلقى بالفعل تهديدات هو وأسرته بسبب نشاطه السياسي، موضحًا أنه ضد بقاء الرئيس السوري بشار الأسد على كرسي الحكم في البلاد .

وقال جمال سليمان إنه يسير بجواز السفر السوري فقط، موضحًا أنه يشتاق إلى سوريا بكل تفاصيلها وأهلها ومناطقها.

ونفي سليمان أن تكون السياسة شغلته عن الفن، لافتًا إلى أن مسلسله “ صديق العمر ” ظلم في تقييم الناس له، كما أن البعض لم يكن راضيًا عن نجاحه في مصر .


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