جمال سليمان يكشف حقيقة تعرضه للتهديد بسبب السياسة

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان جمال سليمان ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” تفاعلكم ” ، حقيقة اصابته بجلطة قلبية، موضحًا أن هذا غير صحيح إطلاقا .

وأكد ، أنه يتمتع بصحة جيدة، وآخر فحص قلبي أجراه كان منذ أسبوعين، وكانت نتيجته جيدة للغاية .

وأضاف جمال ، أنه تلقى بالفعل تهديدات هو وأسرته بسبب نشاطه السياسي، موضحًا أنه ضد بقاء الرئيس السوري بشار الأسد على كرسي الحكم في البلاد .

وقال جمال سليمان إنه يسير بجواز السفر السوري فقط، موضحًا أنه يشتاق إلى سوريا بكل تفاصيلها وأهلها ومناطقها.

ونفي سليمان أن تكون السياسة شغلته عن الفن، لافتًا إلى أن مسلسله “ صديق العمر ” ظلم في تقييم الناس له، كما أن البعض لم يكن راضيًا عن نجاحه في مصر .