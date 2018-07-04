” إشارة من جواله ” .. أسرة مفقود بحر القنفذة تتمسك بآخر خيوط الأمل

نايف السالم(صدى):

وصلت إشارة من هاتف مفقود بحر القنفذة، إبراهيم الزيلعي 54 عامًا، الذي فقد بعدما أبحر في رحلة صيد بمفرده في أعماق البحر الأحمر السبت الماضي، ولم يعد إلى المرفأ مع بقية رفاقه في الوقت المحدد.

ومن جانبه، أوضح عبدالإله، وهو أحد أقاربه أن إشارة وردت من هاتف المفقود عن وجوده على مسافة 25 كيلومترًا من المرفأ ما يفتح باب أمل في العثور عليه سليمًا؛ فيما أبلغت الأسرة حرس الحدود بالقنفذة التي تولت عمليات البحث بواسطة فرق متخصصة.

وانضمت مروحية في عمليات البحث والمساندة فيما يواصل غواصون وفرق بحث عمليات تمشيط واسعة على أمل العثور على الزيلعي، فيما تم استنفار كافة المراكز على امتداد الشريط الساحلي حتى منطقة عسير؛ كما مشط الطيران كل المواقع المحتملة من مركز المدوف بوادي حلي إلى جنوب القحمة عبورًا بجزيرة كندبل والمجري الدولي للمياه.