نشر : منذ 2 ساعتين 2٬308 2 حوادث الإطاحة بمراقب سكب ماء حارا على عامل بوفيه بكورنيش جدة نايف السالم(صدى): أنهت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، خدمات مراقب، بعد سكبه ماءً حارًا على عامل بوفيه في كورنيش جدة. وكشفت مصادر، أن أمانة جدة أحالت المراقب مرتكب الواقعة، إلى الجهات الأمنية. الوسوم:جدة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10578 ] نشر منذ 49 دقيقة
علموه الأدب ويا ليت لو يسجن ويغرم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30381 ] نشر منذ 26 دقيقة
هذا جبان ويستحق يطبق علية أشد العقوبات
بغى يسوي باتمان قدام البنات
ولعنو ابو خيره😂😂😂