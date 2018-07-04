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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

الإطاحة بمراقب سكب ماء حارا على عامل بوفيه بكورنيش جدة

الإطاحة بمراقب سكب ماء حارا على عامل بوفيه بكورنيش جدة
نايف السالم(صدى):

أنهت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، خدمات مراقب، بعد سكبه ماءً حارًا على عامل بوفيه في كورنيش جدة.

وكشفت مصادر، أن أمانة جدة أحالت المراقب مرتكب الواقعة، إلى الجهات الأمنية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10578 ] نشر منذ 49 دقيقة

علموه الأدب ويا ليت لو يسجن ويغرم

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