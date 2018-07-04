الإطاحة بمراقب سكب ماء حارا على عامل بوفيه بكورنيش جدة

نايف السالم(صدى):

أنهت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، خدمات مراقب، بعد سكبه ماءً حارًا على عامل بوفيه في كورنيش جدة.

وكشفت مصادر، أن أمانة جدة أحالت المراقب مرتكب الواقعة، إلى الجهات الأمنية.