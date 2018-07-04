ريفالدو يشجع نيمار على الانتقال لريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

شجع اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو، مواطنه نيمار دا سيلفا، بالرحيل عن ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، قائلًا أنه إذا أراد نيمار الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، فعليه أن يلعب لصالح الأندية الأكبر في العالم.

وأشار ” ريفالدو ” إلى أن: ” في باريس سان جيرمان تحت القيادة الجديدة للمدرب توماس توخيل، لن يحصل أبدا على لقب أفضل لاعب في العالم. ” ، مضيفًا: ” ولهذا فمن المهم للغاية أن ينتقل نيمار إلى ريال مدريد. ”

فيما نفى ريال مدريد، أمس الثلاثاء، قيامه بتقديم عرضًا ماليًا يبلغ 310 ملايين يورو، لضم النجم البرازيلي، الذي رحل عن برشلونة للانتقال إلى النادي الباريسي في الموسم الماضي.