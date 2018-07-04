جامعة أم القرى توفر قاعدة ” معرفة ” لتغطي مجالات التخصصات العلمية المتنوعة

مكة المكرمة(صدى):

وفرت عمادة شؤون المكتبات بجامعة أم القرى, قاعدة ” معرفة ” لتغطي جميع مجالات المعرفة والتخصصات العلمية المتنوعة وتوفير قاعدة بيانات خاصة بها تتضمن قاعدة البيانات العربية المتكاملة “معرفة” والنصوص الكاملة والبيانات البيليوغرافية الوصفية الشاملة لأكثر من 700 ألف مقال من المجلات العلمية المحكمة والبحوث والأطروحات والرسائل الجامعية وأوراق المؤتمرات والتقارير الإحصائية والكتب الإلكترونية من خلال 22 قاعدة بيانات متخصصة تغطي التخصصات العلمية كافة .

ودعت العمادة الراغبين في الاستفادة من هذه القاعدة الدخول إلى المكتبة الرقمية السعودية عبر موقع مكتبة الملك عبدالله الجامعية الإلكتروني إن كان الراغب من خارج الحرم الجامعي ومن خلال الروابط الموجودة على الموقع إذا كان الراغب متواجداً داخل الحرم الجامعي.