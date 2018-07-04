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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة وإصابة شخصين إثر اصطدام مركبتين بـ ” بارق “

وفاة وإصابة شخصين إثر اصطدام مركبتين بـ ” بارق “
أبها(صدى):

شهدت أحد الكباري الخطرة جنوب محافظة ” بارق ” ، حادث مروري مساء أمس؛ توفي على إثره ” يمني ” وتعرض مرافقه وهو يمني أيضًا لإصابات مختلفة.

وبالتطرق لتفاصيل الحادث، تلقى الهلال الأحمر والمرور ببارق بلاغاً عن وقوع حادث مروري داخل كوبري ” عمساء ” على طريق ” بارق – محايل ” ، حيث اصطدمت مركبتين من نوع هايلوكس وتويوتا ” شاص ” سقطت إحداهما على إثره.

وفي سياق متصل، شهد طريق ” العقيق الرياض ” صباح أمس، انقلاب سيارة، تُوفي على إثرها شخص وأُصيب 4 آخرون.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 2 ساعتين

اخي الكوارث هذه شبه اسبوعيه في هذا الطريق وكل السالكين له يعرفون الا المسؤوليين فهم نائمون ويسلكونه فقط بالمواكب مع منع الشاحنات

[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 2 ساعتين

ان لله وان اليه راجعون الله يرحمهم جميعا

[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمهم ويشفي من تبقى منهم

[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوه الا بالله حوداث السير صارت يوميه الله يرحمهم

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