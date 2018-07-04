وفاة وإصابة شخصين إثر اصطدام مركبتين بـ ” بارق “
شهدت أحد الكباري الخطرة جنوب محافظة ” بارق ” ، حادث مروري مساء أمس؛ توفي على إثره ” يمني ” وتعرض مرافقه وهو يمني أيضًا لإصابات مختلفة.
وبالتطرق لتفاصيل الحادث، تلقى الهلال الأحمر والمرور ببارق بلاغاً عن وقوع حادث مروري داخل كوبري ” عمساء ” على طريق ” بارق – محايل ” ، حيث اصطدمت مركبتين من نوع هايلوكس وتويوتا ” شاص ” سقطت إحداهما على إثره.
وفي سياق متصل، شهد طريق ” العقيق الرياض ” صباح أمس، انقلاب سيارة، تُوفي على إثرها شخص وأُصيب 4 آخرون.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخي الكوارث هذه شبه اسبوعيه في هذا الطريق وكل السالكين له يعرفون الا المسؤوليين فهم نائمون ويسلكونه فقط بالمواكب مع منع الشاحنات
طلال[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
همس[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمهم جميعا
ماجد[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويشفي من تبقى منهم
عمار[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوه الا بالله حوداث السير صارت يوميه الله يرحمهم