وفاة وإصابة شخصين إثر اصطدام مركبتين بـ ” بارق “

أبها(صدى):

شهدت أحد الكباري الخطرة جنوب محافظة ” بارق ” ، حادث مروري مساء أمس؛ توفي على إثره ” يمني ” وتعرض مرافقه وهو يمني أيضًا لإصابات مختلفة.

وبالتطرق لتفاصيل الحادث، تلقى الهلال الأحمر والمرور ببارق بلاغاً عن وقوع حادث مروري داخل كوبري ” عمساء ” على طريق ” بارق – محايل ” ، حيث اصطدمت مركبتين من نوع هايلوكس وتويوتا ” شاص ” سقطت إحداهما على إثره.

وفي سياق متصل، شهد طريق ” العقيق الرياض ” صباح أمس، انقلاب سيارة، تُوفي على إثرها شخص وأُصيب 4 آخرون.