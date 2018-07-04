مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 11.83 نقطة ليقفل عند مستوى 8247.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 107 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, ومدينة المعرفة, والتموين, ومبكو, والواحة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات العقارية, والحكير, وإكسترا, وبدجت السعودية, وصافولا, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.06% و 3.94% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, ومجموعة السريع, وسابك, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، ودار الأركان، ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 10.26 نقطة ليقفل عند مستوى 2965.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 139 صفقة.