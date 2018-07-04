طرق وضع البلاشر وفقا لشكل وجهك

أماني الغامدي(صدى):

أكدت خبيرة التجميل الشهيرة، ميا هوكسويل، أنه من الضروري أن تتعرف المرأة على شكل وجهها، وأن تضع على أساسه أحمر الخدود “البلاشر”؛ لأن ذلك يمنحها قدراً كبيراً من الحيوية والشباب.

وقدمت ميا نصائحها بهذا الخصوص لوضع مسحوق أحمر الخدود على حسب شكل الوجه وفقاً لما يلي:

الوجه المربع

تنصح صاحبة هذا الوجه بتنعيم زوايا وجهها عبر وضع البلاشر بحركة دائرية على تفاحة الخد ثم على تجاويف الخد، ما يساعد على إخفاء زوايا الوجه وجعله أكثر نعومة.

الوجه الذي يتخذ شكل القلب

تنصح صاحبة هذا الوجه بمسح البلاشر من تفاحة الخد إلى أعلى باتجاه الصدغ.

الوجه المدور

تنصح صاحبة هذا الوجه بوضع البلاشر أسفل العظم الوجني ثم فرده بشكل رقيق باتجاه تفاحة الخد.

الوجه الطويل

تنصح صاحبة هذا الوجه بفرد البلاشر على الخدين باتجاه الأذنين لجعل الوجه يبدو عريضاً.

الوجه البيضاوي

تنصح صاحبة هذا الوجه بتفتيح منطقة العظم الوجني بمسح البلاشر إلى أعلى انطلاقاً من منطقة تفاحة الخد.