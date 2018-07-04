” العبد الكريم ” رئيسا تنفيذيا لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية بالرياض

محمد السعران(صدى):

باشر الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم مؤخرًا عمله رئيسًا تنفيذيًا لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية.

ويعد الدكتور العبدالكريم من الكفاءات الطبية المميزة، حيث عمل طبيباً استشاريًا للأمراض الجلدية وجراحة الليزر، و في عام 2001 عين رئيسًا لقسم الأمراض الجلدية وجراحة الليزر، كما التحق عام 2004م بمجمع الملك سعود الطبي في منصب المشرف العام علي مجمع الملك سعود الطبي، ومن ثم شغل منصب مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض 2010م، وفي عام 2016 تم تعيينه كنائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في دلة الصحية ليتوج مسيرته العملية بإدارة مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية.

وشارك الدكتور العبد الكريم في عدد من الجمعيات واللجان ومنها عضوية لجنة دراسة الهياكل التنظيمية لوزارة الصحة، و المديريات والمستشفيات، وكذلك عضو الهيئة الاستشارية للجنة تسجيل المستحضرات الشعبية والأغذية الصحية، ومستحضرات التجميل في وزارة الصحة، بالإضافة إلى عضو المجلس العلمي للبورد السعودي للأمراض الجلدية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولديه عدد من النشرات العلمية في مجلات علمية متخصصة.