وفاة المقدم البقمي قائد مجموعة الاقتحام في أحداث الحرم المكي

حمود العنزي(صدى):

توفى أحد أقدم الضباط في الحرس الوطني وأقدم المدربين فيه المقدم متقاعد شاعي بن مفلح المرزوقي البقمي، صباح اليوم الأربعاء.

وأُوديت الصلاة على المتوفي المقدم شاعي ظهر اليوم في المسجد الحرام، ويكون العزاء في محافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وكان ” البقمي ” تعرض لوعكة صحية في أبريل الماضي، أدخل على إثرها مدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بجدة.

يُذكر أن البقمي التحق بالجيش العربي السعودي بالقشلة بمكة المكرمة عام 1363هـ، وشارك مع القوات المسلحة في حرب فلسطين من عام 1367 إلى 1369 هـ، والتحق بعدها بالحرس الوطني منذ بداية تأسيسه وكان أول مدرب بالحرس.

كما تم تكليفه كقائد لمجموعة الاقتحام بأحداث الحرم المكي عام 1400هـ، وحصل على عدة أوسمة وأنواط، حتى أحيل للتقاعد بناءً على طلبه في 1402 لينتقل للعيش في مسقط رأسه تربه.