وفاة المقدم البقمي قائد مجموعة الاقتحام في أحداث الحرم المكي
توفى أحد أقدم الضباط في الحرس الوطني وأقدم المدربين فيه المقدم متقاعد شاعي بن مفلح المرزوقي البقمي، صباح اليوم الأربعاء.
وأُوديت الصلاة على المتوفي المقدم شاعي ظهر اليوم في المسجد الحرام، ويكون العزاء في محافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وكان ” البقمي ” تعرض لوعكة صحية في أبريل الماضي، أدخل على إثرها مدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بجدة.
يُذكر أن البقمي التحق بالجيش العربي السعودي بالقشلة بمكة المكرمة عام 1363هـ، وشارك مع القوات المسلحة في حرب فلسطين من عام 1367 إلى 1369 هـ، والتحق بعدها بالحرس الوطني منذ بداية تأسيسه وكان أول مدرب بالحرس.
كما تم تكليفه كقائد لمجموعة الاقتحام بأحداث الحرم المكي عام 1400هـ، وحصل على عدة أوسمة وأنواط، حتى أحيل للتقاعد بناءً على طلبه في 1402 لينتقل للعيش في مسقط رأسه تربه.
طلال[ عدد التعليقات: 1653 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال
ماجد[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يغفر له ويرحمه ويثبته عند السوال ويبدل داره ب الدنيا بدار ب الجنه مع النبيين واحسن الله عزاكم وعضم الله اجركم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 807 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
ويلهم ذويه الصبر والسلوان
همس[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمك ي جدي ويغفرلك ويثبتك عند السؤال ويسكنك جنات النعيم
الحجاج[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه جنة النعيم ,,,,, وارجو تعديل التواريخ المذكورة ( 1363,,,1367 الى 1369 ) بالإشارة الى انها بالميلادي وليست بالهجري ولكم تحياتي ,,,,