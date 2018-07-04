الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع لجنة الحج الثاني بالحدود الشمالية

محمد السعران(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة في قاعة الاجتماعات، اليوم, الاجتماع الثاني للجنة.

وناقش الاجتماع تقارير الجهات الخاصة باستعداداتها لموسم والحج, بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية العسكرية والإدارات الخدمية والجمعيات الخيرية ذات العلاقة.

وبحث المجتمعون استعدادات مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود.

وأكد سموه أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة، مؤكداً أن خدمه الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة, إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.