عقد اتفاقية لتوفير 150 ألف م3 من المياه المحلاة يوميا عبر بارجات متنقلة في البحر الأحمر

محمد السعران(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية لتوفير 150 ألف م3 من المياه المحلاة الصالحة للشرب يومياً عبر (3) محطات تقام على بارجات عائمة، سعة كل محطة 50 ألف م3 من المياه المحلاة يومياً، وسيتم بإذن الله تنصيب هذه البارجات مقابل محطات تحلية الشقيق لتغذية خزانات المؤسسة بالمياه المحلاة.

ووقع الاتفاقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وسيتم من خلال هذه الاتفاقية الاستفادة من خبرات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في مجال تقنيات التناضح العكسي (RO) الموفرة للطاقة، كما يمكن نقل وتنصيب هذه البارجات في أي محطة من محطات التحلية بكافة مناطق المملكة، لمقابلة أي حالات طارئة في الاحتياج من المياه المحلاة.

وتستمر هذه الاتفاقية لمدة (20) عاماً، يتم خلالها توريد كامل الكميات المتفق عليها من المياه المحلاة الصالحة للشرب يومياً وفقاً لمطابقتها الشروط والمواصفات المعتمدة.

من جانبه أكد معالي الوزير الفضلي أن الاتفاقية التي وقعت اليوم مع إحدى الشركات العالمية وباستفادة تامة من خبرات المؤسسة تأتي إنفاذاً للأمر الملكي الكريم والدعم السخي المباشر من مقام خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبالغ لتأمين المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة.

وبين معاليه أن هذه المحطات التي ستدخل الخدمة خلال أقل من ١٥ شهراً بحول الله، ستزود منطقتي جازان وعسير في المرحلة الأولى بالمياه المحلاة، وبعد ذلك يمكن الاستفادة منها في أي منطقة أخرى، نظراً لسهولة نقل هذه المحطات بين المناطق الساحلية في المملكة.

وأوضح الفضلي أن هذه المحطات تأتي ضمن 6 مشروعات يتم بناؤها حالياً لمحطات تحلية و ١٠ أنظمة خزن ونقل مياه ضخمة تقوم بإنشائها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالإضافة إلى أعمال المؤسسة المستمرة في تشغيل وصيانة 31 محطة تحلية عاملة ، مشيراً إلى أن إنتاج المياه المحلاة في المملكة تجاوز ٧ ملايين م٣ من المياه المحلاة يومياً منها ما يزيد عن ٥.٢ مليون متر مكعب من المياه المحلاة تنتجها المؤسسة يومياً وهو ما جعل المملكة المنتج الأول للمياه المحلاة في العالم، إضافة إلى تميز المراكز البحثية السعودية المختصة في مجال تحلية المياه ويأتي في مقدمتها مركز الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المحلاة والذي كان له دور بارز في تطوير الكفاءة والزيادات المتلاحقة في إنتاج مياه البحر المحلاة لدى المؤسسة.

ودعا معالي الوزير الفضلي المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تلمسهما الدائم لاحتياجات المواطنين، ودعمهما السخي لقطاع المياه.