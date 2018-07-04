الأوبرا المصرية تحط رحالها في جدة

محمد السعران(صدى):

تحتضن جامعة دار الحكمة بجدة مساء غدًا الخميس 5 يوليو أمسية موسيقية تنظمها الهيئة العامة للثقافة لفرقة دار الأوبرا المصرية بمشاركة عازفين مبدعين سيقدمون الأعمال الشهيرة في تاريخ الموسيقى العربية.

وتعد هذه الأمسية الثالثة التي تستضيفها الهيئة العامة للثقافة لفرقة دار الاوبرا المصرية، بعد أن استضافت الفرقة المصرية في مناسبتين ناجحتين، الأولى كانت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في شهر أبريل الماضي، والثانية أقيمت مساء أمس الثلاثاء 3 يوليو في مسرح المفتاحة ضمن افتتاح فعاليات “الأيام الثقافية” التي تنظمها الهيئة في مدينة أبها، حيث شهد مسرح المفتاحة حضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح وتفاعل بشكل مميز مع روائع الطرب العربي الذي قدمته الفرقة المصرية.

وتهدف الهيئة من تنظيم هذه الأمسيات الموسيقية الكلاسيكية إلى توفير خيارات ثقافية راقية للجمهور في المملكة، وتعزيز حضور الفن الموسيقي الأصيل في المشهد الثقافي السعودي، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في الارتقاء بالإبداع ودعم الحراك الثقافي بفعاليات متنوعة تستقطب كافة شرائح المجتمع.