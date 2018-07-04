برنامج توعوي بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك عن الأنيميا المنجلية

محمد السعران(صدى):

دعت مستشفى الولادة والأطفال بتبوك إلى أهمية الالتزام بإجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج حيث يساعد على الحد من انتقال مرض الأنيميا المنجلية بين الأجيال القادمة . مشيرة الى انه اذا ثبت حمل الشخص للمرض , فإنه يجب على المريض رؤية مستشار جيني قبل اتخاذ قرار الإنجاب . جاء ذلك في فعالية أقيمت صباح اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالأنيميا المنجلية والذي يقام سنويًّا من أجل المساعدة على زيادة المعرفة العامة وزيادة الوعي بأمراض الدم .

وأشارت المستشفى إلى انه لا يوجد هناك علاج نهائي لفقر الدم المنجلي ولكن يوجد بحوث تجرى حاليًا في مراكز الأبحاث المتخصصة حول زرع نخاع العظم، والعلاج الجيني، وأدوية جديدة لفقر الدم المنجلي يمكن أن تخفف الألم وتساعد على منع المشكلات المرتبطة بهذا المرض.

لافته إلى أن فقر الدم المنجلي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات، بما في ذلك السكتة الدماغية , متلازمة الصدر الحادة التي تسبب ألمًا في الصدر وحمى وصعوبة في التنفس , ارتفاع ضغط الدم في الرئتين (ارتفاع ضغط الدم الرئوي) , تلف الأعضاء بما في ذلك الكلى والكبد والطحال , العمى , قرحة الساق , حصى المرارة , العجز الجنسي.

وحول طرق الوقاية للمرضى المصابين بالأنيميا المنجلية فقد نصحت المستشفى بضرورة الإكثار من السوائل وإتباع حمية صحية وعدم التعرض للأجواء شديدة البرودة أو الحرارة وتجنب الأماكن المرتفعة مثل الطائرات وغيرها والحرص على توفير أوكسجين كافٍ أثناء الرياضة وعند التواجد في المناطق الجبلية.