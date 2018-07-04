كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز تعلن عن توفر وظيفة معيد

جدة(صدى):

أعلنت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر وظيفة معيد والمخصصة لقسم الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق تخصص الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق طلاب للعام الدراسي الحالي.

واشترطت الجامعة للمتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص الطب والجراحة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل تقديره في البكالوريوس عن جيد جدا، ولا يتجاوز عمره 30 سنة.

كما اشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصل على الدرجة المطلوبة في التوفل أو ” STEP” أو ” IELTS ” ، حيث تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية يدوياً من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمد وشهادات امتحانات اللغة والدورات والديبلومات إن وجدت إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى رقم (1) غرفة رقم (170)، وذلك اعتبارا من تاريخ 20 /10 /1439هــ وحتى 13 /11 /1439هــ خلال الدوام الرسمي.