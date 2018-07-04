جوازات الرياض تسجل أعلى نسبة معدل إصدار وتجديد الجواز السعودي

سعيد العجل(صدى):

انطلاقاً من توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله ولتسهيل أمور المواطنين والمقيمين وضمن أعمال المديرية العامة للجوازات ممثلتاً بجوازات منطقة الرياض خلال فترة صيف هذا العام 1439هـ .

أكد مدير جوازات منطقه الرياض اللواء سليمان بن عبد الرحمن السحيباني أن إدارة جوازات منطقة الرياض تواصل العمل بجميع الإمكانيات وبكامل طاقاتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير.

وقال السحيباني:

إن إدارة جوازات منطقة الرياض تشهد هذه الأيام كثافة مراجعين

وقد سجلت إدارة الجواز السعودي أعلى معدل طباعة جواز سفر سعودي في يوم واحد حيث تم إصدار وتجديد عدد (4094) جواز سعودي عدا العمليات الأخرى مثل تسليم الجواز وتصاريح إذن السفر.

وأكد السحيباني أن جوازات منطقه الرياض استعدت بكامل طاقتها بالكوادر البشرية والاحتياجات التقنية عبر هذه الخطة التي تأمل فيها لتحقيق توجيهات حكومتنا الرشيدة بقياده خادم الحرمين الشريفين سلمه الله وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية، وبمتابعه شخصية من صاحب السمو الملكي امير منطقة الرياض وسعادة مدير عام الجوازات في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وعلى جميع المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية بنظاميها (ابشر – مقيم).

وحث السحيباني على الاستفادة من خدمة إستلام الجواز (إصدار – تجديد) عن طريق البريد السعودي (واصل) المتوفرة في مكاتب البريد السعودي في ارجاء مدينة الرياض والتي تعمل حتى الساعة التاسعة مساءاً.

وقد بدأت جوازات منطقة الرياض في تنفيذ الحملة الإعلامية التوعوية الخاصة بأهمية المحافظة على جواز السفر السعودي التي دشنتها المديرية العامة للجوازات مؤخرا تحت عنوان

(جوازك …. هويتك)

وشدد اللواء السحيباني على المواطنين الراغبين للسفر إلى خارج المملكة إلى ضرورة الاهتمام بجوازات سفرهم والمحافظة عليها وعدم إهمالها أو رهنها، أو وضعها في الأماكن غير الآمنة واستشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل الغير.

كما حث المواطنين عند وصولهم بتسجيل جوازاتهم لدى ممثليات وقنصليات المملكة في الخارج والاطلاع على أنظمة الدول الراغبين السفر إليها والتأكد من صلاحية سريان الجواز قبل السفر.