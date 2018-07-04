أمير الحدود الشمالية يشكل مجلس التنمية السياحية بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، تشكيل مجلس التنمية السياحية بالمنطقة برئاسة سموه، وعضوية 19 عضواً يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة.

ووجه سموه – رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس – بترشيح أعضاء لجان التنمية السياحية في المحافظات والرفع لسموه للاعتماد.

ويسعى مجلس التنمية السياحية بالحدود الشمالية إلى توحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية ورفع حالة التنسيق بين الهيئة وشركائها من القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتشجيع البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بالنشاط السياحي وكذلك توظيف المواقع التاريخية بمنطقة الحدود الشمالية وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة وتطوير قطاع الإيواء السياحي ومشاريع الهيئة للعناية بالتراث والآثار والمتاحف والفعاليات والبرامج المتعلقة بها.

كما يعمل المجلس على وضع وإقرار خطة التنمية السياحية ومتابعة تنفيذها، وتحديد أولويات البرامج والمشروعات السياحية والتنسيق مع الجهات المعنية وخططها لتطوير القطاع السياحي، إضافة إلى اعتماد البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات السياحية.