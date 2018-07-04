بالصور.. ” التجارة ” تضبط أكثر من 122 ألف منتج مخالف في مستودع بالرس

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، ضبط أكثر من 122 ألف منتج من المواد الغذائية وأدوات التجميل والمنظفات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في أحد المستودعات بمدينة الرس.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية بالوزارة بالتعاون مع الفرق الأمنية، وقفت على المستودع الذي احتوى كميات كبيرة من المواد الغذائية ومنتجات أخرى مخالفة.

وأضافت أنه تم ضبط 36.358 من المواد الغذائية بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر أو مخزن بشكل مخالف للمواصفات القياسية، كما تم ضبط 4334 من أدوات التنظيف وادوات التجميل لانتهاء صلاحيتها.

كما أشارت إلى أنه يتم استخدام جزء من هذا المستودع كمعمل لانتاج مستحضرات وخلطات أعشاب وزيوت، حيث تم ضبط 21780 عبوة فارغة تستخدم للتعبئة، و3 أجهزة تستخدم للتعبئة وطباعة تاريخ الانتاج، بالإضافة إلى 67 برميلًا كبيرًا يحوي زيوتًا متنوعة ومواد كيميائية تستخدم كمواد خام.

وأضافت انه تم ضبط نحو 5000 عبوة زيت جاهزة للبيع، و55400 ملصق تستخدم لتغيير تاريخ الانتاج، لافته إلى أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات واستدعاء أصحاب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية قبل تحويل الملف للنيابة.