مارادونا يطالب ” فيفا ” بالاعتذار للشعب الكولومبي

طلال الغامدي(صدى):

كشف نجم الكرة الأرجنتينية السابق دييغو أرماندو مارادونا، عن استياءه من سقوط كولومبيا ضحية لما أسماه ” سرقة ضخمة ” في مباراتها أمام المنتخب الإنجليزي في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، أمس الثلاثاء، بعد الخسارة في ركلات الترجيح.

وأوضح ” مارادونا ” قائلًا: ” لا يرقى إليه أي شك في أن الحكم الأمريكي مارك جيجر الذي أدار مباراة أمس، احتسب ركلة الجزاء التي تقدم بها المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد كنوع من المحاباة للفريق الأوروبي. ”

وأضاف مارادونا: ” أشعر بالغضب لأنني عندما تحدثت مع إنفانتينو رئيس فيفا، للمرة الأولى تغيرت كل الأشياء، رحل اللصوص وانتهى التلاعب وانتهى كل شيء، واليوم رأيت سرقة ضخمة في الملعب، أطالب بالاعتذار للشعب الكولومبي، ولكننا كلاعبين لسنا مذنبين. ”

وتابع: ” الأمر واضح للغاية بالنسبة لي، جريجر الأمريكي، يا لها من مصادفة، فهو من احتسب ركلة جزاء للبرازيل، وهو من قدمت نيجيريا شكوى ضده في فيفا وعوقب بالإيقاف بعدها ستة أشهر. ”

وعن ركلة الجزاء التي احتسبت لإنجلترا، قال: ” لم تكن ركلة جزاء، إنها مخالفة ارتكبها هاري كين، والحكم لم يرها ولم يلجأ إلى نظام حكم الفيديو المساعد، لماذا لم يلجئوا إلى نظام حكم الفيديو المساعد؟”