إعدام رجل قتل آخر عقب إجباره على ممارسة الشذوذ معه

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل شاب ، عقب إجباره على ممارسة الشذوذ معه ، داخل شقته بمحافظة أسيوط المصرية ، والمحكمة تقضي بإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية لأخذ الراي الشرعي في الحكم بإعدامه .

وتعود الواقعة عندما عثر أحد الأهالي على جثة شاب داخل منزل مهجور متعفنه وصادر منها روائح كريهة فتم إبلاغ الشرطة المصرية بمحافظة أسيوط .

وبالتحريات تمكنت المباحث من تحديد المتهم ، وبضبطه اعترف بارتكابه للجريمة ، وأكد في اعترافاته أنه استدرج القتيل إلى شقته، بدعوى عرض عمل عليه، فقام بإجباره على ممارسة الفحشاء معه، وعقب انتهاء الأخير من تلبية رغبة المتهم قام بقتله من خلال خنقه بفوطة .