انقلاب شاحنة مواد غذائية واحتجاز قائدها بداخلها بعد التفاف الحديد على جسمه

أبها(صدى):

قامت فِرَق من الدفاع المدني بمركز ” عفراء ببلقرن ” صباح اليوم، بمباشرة حادث سقوط شاحنة تحمل مواد غذائية، يقودها وافد من جنسية آسيوية؛ مما أسفر عن احتجاز قائد الشاحنة بداخلها والتفاف أكوام الحديد على جسمه.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من فك احتجاز قائد شاحنة محملة بالمواد الغذائية، سقطت من أعلى جسر وادي النخيلة على طريق ” بيشة – سبت العلايا ” .

حيث عمل أفراد الفرقة على قص الحديد وفك احتجاز قائد الشاحنة من بين أكوام الحديد، وتم نقله إلى المستشفى لتعرضه لإصابات متفرقة لحقت به من جراء الحادث.