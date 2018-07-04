بالصور.. ضبط 20 عاملا أسيويا حولوا قصر أفراح إلى مصنع للنجارة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تمكنت بلدية القادسية الفرعية بتبوك، من ضبط عمالة من جنسية آسيوية داخل أحد قصور الأفراح، جعلت من القصر مصنعًا للنجارة وتنجيد وصناعة الكنب والأثاث بمواد مستخدمة وقديمة بطريقة مخالفة، وبيعه لعدد من المؤسسات بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناصر البلوي، رئيس بلدية القادسية الفرعية بالنيابة، أن الموقع يحتوي على سكن يقطنه ما لا يقل عن 20 عاملًا، تم ضبطهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

وأكد ” البلوي ” ، أنه تم إغلاق المصنع، مشيرًا إلى أنه جارِ تطبيق نظام لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية بحق المخالفين.