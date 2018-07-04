رولزرويس لا تخطط لتقديم سيارة متعددة الاستخدامات أصغر من كولينان

متابعات(صدى):

تجاوزت مبيعات وحجوزات سيارات رولزرويس كولينان التوقعات التي كانت قد وضعتها الشركة لهذا الموديل ، ولكن هذا لا يعني أن الشركة الانجليزية ستفكر سريعاً في الانتقال لتقديم موديل أصغر من كولينان . وأكد مسئولون في الشركة أنه لا يوجد طلب في الوقت الحالي على موديلات أخرى متعددة الاستخدامات بين العملاء الباحثين عن السيارات الفائقة الفخامة.

وعند التساؤل من قبل الاعلام للمسئولين حول تقديم موديلات فرعية أصغر من كولينان كان الرد قطعياً بأن هذا لن يحدث ومع ذلك فقد تركوا الباب مفتوحاً بعض الشيء بالقول بأن ليس من المستحيل أن تساير شركة شديدة الحصرية الاتجاه القائم في السوق بالاهتمام بالسيارات الكروس أوفر والمتعددة الاستخدامات.

ويبدو أن الأمور تزداد سخونة في فئة السيارات الفاخرة متعددة الاستخدامات مع تجهيز بنتلي لطرح نسخة كوبيه من بنتايجا في بداية العام المقبل بينما أستون مارتن عبر علامة لاجوندا ستقدم سيارة كهربائية متعددة الاستخدامات في 2021 تتبع تقديم موديل فاركاي البنزين في 2020 .

أما BMW فلم تقدم X7 بعد فيما ظهرت شائعات حول نسخة X8 لتكون النسخة المتعددة الاستخدامات الرائدة في قائمة السيارات بالشركة.