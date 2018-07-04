جمهور كولومبيا يهدد لاعبيه بسبب ركلات الترجيح

ماجد محمد(صدى):

تلقى لاعبان من منتخب كولومبيا ممن أهدروا ركلاتهم الترجيحية، أمام منتخب إنجلترا أمس الثلاثاء، في كأس العالم في روسيا، رسائل تهديد ووعيد، تذكر بحادثة مقتل أندريس إسكوبار قبل 24 عامًا.

وأرسلت الجماهير إلى اللاعبين، ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا، تهديدات بالقتل بعد إخفاقهما في تسديد ركلة جزاء لكل منهما مفادها: ” اقتلوا أنفسكم ولا تعودا إلى كولومبيا من جديد. ” ، وذلك بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الـ24 لوفاة أندريس إسكوبار، الذي قتل بالرصاص بعد هدفه بالخطأ في مرماه في مونديال 1994.

وتجدر الإشارة إلى إنه احتكم منتخبا إنجلترا وكولومبيا لركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي لهدف لكل منهما، فيما سدد إيريك داير الركلة الأخيرة لإنجلترا التي منحتها بطاقة مواجهة السويد، السبت، في سامارا.