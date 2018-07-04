جمهور كولومبيا يهدد لاعبيه بسبب ركلات الترجيح
تلقى لاعبان من منتخب كولومبيا ممن أهدروا ركلاتهم الترجيحية، أمام منتخب إنجلترا أمس الثلاثاء، في كأس العالم في روسيا، رسائل تهديد ووعيد، تذكر بحادثة مقتل أندريس إسكوبار قبل 24 عامًا.
وأرسلت الجماهير إلى اللاعبين، ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا، تهديدات بالقتل بعد إخفاقهما في تسديد ركلة جزاء لكل منهما مفادها: ” اقتلوا أنفسكم ولا تعودا إلى كولومبيا من جديد. ” ، وذلك بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الـ24 لوفاة أندريس إسكوبار، الذي قتل بالرصاص بعد هدفه بالخطأ في مرماه في مونديال 1994.
وتجدر الإشارة إلى إنه احتكم منتخبا إنجلترا وكولومبيا لركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي لهدف لكل منهما، فيما سدد إيريك داير الركلة الأخيرة لإنجلترا التي منحتها بطاقة مواجهة السويد، السبت، في سامارا.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 51 دقيقة
اقتلوا أنفسكم ولا تعودا إلى كولومبيا من جديد.
همس[ عدد التعليقات: 1539 ] نشر منذ 50 دقيقة
للجمهور الحق ف الغضب اكيد بس مو بالتهديد ؟؟!!
عمار[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 49 دقيقة
حرام عليهم تضيع الركلات للجمهور الحق اكييييد هاد كاس عالم وليس دورى للمحترفين!!