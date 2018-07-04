أمير عسير يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشثري

أبها(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد عبدالعزيز أمير منطقة عسير, في مكتب سموه بالإمارة اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، الذي يزور المنطقة للمشاركة في لقاء الأئمة بمسرح جامعة الملك خالد .

ورحّب سمو أمير منطقة عسير بالدكتور الشثري, متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة, ومؤكداً الدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم والمفكرين في المملكة، من خلال توعية الشباب وتثقيفهم عن التطرف والغلو وتقويم المجتمع للوسطية السمحة التي حثّنا عليها الدين الإسلامي الحنيف.