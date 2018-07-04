” الجابر ” ينافس على لقب أفضل مدرب في العالم 2018

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الأربعاء، عن القائمة المختصرة المكونة من 25 أسطورة على مستوى العالم ” للرجال والنساء ” المرشحين للحصول على لقب أفضل مدرب ولاعب في العالم 2018.

وأكد ” فيفا ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن القائمة تضم أسماء مذهلة، على أن يتم اختيار المرشحين للاعبين للرجال والنساء وجوائز المدربين من بينها.

وجاء في مقدمة قائمة ” الفيفا ” الأسطورة سامي الجابر مدرب نادي الهلال، لينافس على لقب أفضل مدرب في العالم لعام 2018.