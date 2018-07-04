” الجابر ” ينافس على لقب أفضل مدرب في العالم 2018
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الأربعاء، عن القائمة المختصرة المكونة من 25 أسطورة على مستوى العالم ” للرجال والنساء ” المرشحين للحصول على لقب أفضل مدرب ولاعب في العالم 2018.
وأكد ” فيفا ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن القائمة تضم أسماء مذهلة، على أن يتم اختيار المرشحين للاعبين للرجال والنساء وجوائز المدربين من بينها.
وجاء في مقدمة قائمة ” الفيفا ” الأسطورة سامي الجابر مدرب نادي الهلال، لينافس على لقب أفضل مدرب في العالم لعام 2018.
ماجد[ عدد التعليقات: 1539 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل اسطورة الكرة السعودية الوحيد ..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1539 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل ابو لمعه لازم يترتب
همس[ عدد التعليقات: 945 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل تكريم من هيئة الرياضة
عمار[ عدد التعليقات: 945 ] نشر منذ 1 ساعة
طبيعي راح ياخذونه ممثل للسعوديه مرشح من الاتحاد السعودي
طلال[ عدد التعليقات: 1539 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا سبق ان رشحة الاتحاد السعودي
بعد ضغط اللوبي
كمندوب عنه
وبناء عليه اختير للجنه
وبالنسبة لحكاية اسطورة الفيفا اصدر قائمة الاساطير ولم يذكر فيها اسم سامي
طارق[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه
ياصحيفة صدى ارحمو عقولنا
ينافس على افضل مدرب بالله قولو لي كم نادي دربه وحقق معه بطوله
وهل استمر مع النادي اللي يتعاقد معه
كامل العنزى[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه
محمد السلمان[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 53 دقيقة
يمكن يقصدون لقب أفضل مدرب للفريق النسائي اللي دربه قبل فتره هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 35 دقيقة
ماشاء الله الجابر حقق مع الهلال بطولة الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد
وحقق كأ آسيا الانديه الاسيويه مع الهلال
ثم تولى تدريب فريق قطري وحقق معه بطولة الدوري وكأس أمير قطر
وما حققه الجابر من نجاحات مع الهلال والفريق القطري تكرر ذاك النجاح مع فريق الشباب السعودي
كذالك تولى الجابر تدريب المنتخب السعودي وحقق كأس آسيا وتأهل مع المنتخب لكأس العالم
كما ان اسم الجابر الآن مطروح على طاولة رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد
لذلك من حق اللجان في مجلس الفيفا اتخاذ قرار يصب في مصلحة كرة القدم العالميه بدون تميز ونحياز 🍎🍏
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 24 دقيقة
اذا الفساد في كرة القدم بهذه الطريقه التي سيختار فيها الفيفا ضمن افضل مدرب لسنة ٢٠١٨ طيب وش حقق الجابر من بطولات هل يستحق ان يقارن بالشهري مدرب المنتخب الاولمبي او مدرب الاتفاق
يعني الفساد ضهر عيني عينك في كرة القدم فما بالك بالدواير الحكوميه مبروك ياسنتوره ياسنفور يا سعابان