تدهور الحالة الصحية للفنانة هياتم إثر إصابتها بـ ” السرطان ”

أماني الغامدي(صدى):

أكدت مصادر مقربة من أسرة الفنانة المصرية هياتم، أن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير الأسبوع الماضي؛ ما أجبرها على الابتعاد والاختفاء عن الأضواء.

وقال المصدر في تصريحات إعلامية ، أنه تم احتجاز هياتم داخل مستشفى شهير بالمهندسين، وأكدت التحاليل والفحوص الطبية إصابتها بسرطان في الدم؛ ما انعكس على حالتها النفسية، وأدى إلى انخفاض وزنها بصورة لافتة للنظر .

وأشار المصدر ، إلى أن هياتم كانت مرشحة لعدد من الأعمال الدرامية في التلفزيون والإذاعة، وقد اعتذرت عن المشاركة فيها .

المعروف أن هياتم جاءت من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة واحترفت الرقص الشرقي وفي عام 1973 قدمت أول أفلامها السينمائية بعنوان “ ليلة حب ” ، ثم اعتزلت الرقص الشرقي وتفرغت للتمثيل ومن آخر أعمالها مسلسل “ عرفة البحر ” و “ ستات قادرة ” .