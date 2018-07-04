بالفيديو.. شاب يعتدي على عامل.. وفتيات جدة يتصدين له
وثقت إحدى مقاطع الفيديو، إهانة ” شاب ” لعامل بمقهى بجدة واعتدائه عليه بسكب الشاي على جسده.
وظهر بالمقطع، تلفظ الشاب بألفاظ غير مناسبة، بينما حاولت بعض الفتيات منعه من إهانة العامل.
وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، مطالبين الجهات الأمنية بالقبض على ” الشاب ” .
همس[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله. يهديك
ماجد[ عدد التعليقات: 1650 ] نشر منذ 45 دقيقة
لازم نطبق القانون علي هذه الاعمال المهينه
عمار[ عدد التعليقات: 1539 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله وهو شو عمل هالعامل حتى يعتدى عليه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1539 ] نشر منذ 44 دقيقة
يستحق بالطبع عقوبه السجن حتى يتعلم كيف يتعامل مع غيره باحترام
طلال[ عدد التعليقات: 1539 ] نشر منذ 43 دقيقة
كتتتتير بحترم الفتيات اللى ساعدن العامل اكن لهم الاحترام والتقدير والله يوفقهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30102 ] نشر منذ 12 دقيقة
اطبر غباء لما الواحد يحاول يهين غيره لانه في الاصل ما هان الى نفسه. باظهار اخلاقه ووساخه عقله
الى ما يعجبه شي لا يطلبه من الاصل