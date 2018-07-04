بالفيديو.. شاب يعتدي على عامل.. وفتيات جدة يتصدين له

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، إهانة ” شاب ” لعامل بمقهى بجدة واعتدائه عليه بسكب الشاي على جسده.

وظهر بالمقطع، تلفظ الشاب بألفاظ غير مناسبة، بينما حاولت بعض الفتيات منعه من إهانة العامل.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، مطالبين الجهات الأمنية بالقبض على ” الشاب ” .