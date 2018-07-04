وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة المياه الوطنية، عدة وظائف شاغرة في مجال المحاسبة والمالية بقسمي المراجعة والتدقيق، في مقر الشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مراجع أول: قسم تقنية المعلومات (Senior Auditor IT)

– مراجع عمليات (Auditor Operation)

– مراجع: قسم المالية (Auditor – Finance)

– مراجع: قسم تقنية المعلومات (Auditor – IT)

– كبير مراجعي الحسابات المالية (Senior Auditor Finance)

– كبير مراجعي عمليات (Senior Auditor Operation)

وأوضحت الشركة، أنه على المتقدم الإطلاع على الوصف الوظيفي والمهارات المحددة لكل وظيفة، مشيرة إلى أن جميع الوظائف تتطلب إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، ويفضل من لديهم شهادات مهنية معتمدة في مجال التدقيق المالي مثل:

(CIA، CISA، CISSP، CISM، SOCPA، CPA).

ولفتت الشركة، إلى أنه يمكن التقديم على تلك الوظائف، من قِبل الراغبين في العمل، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا