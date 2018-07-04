خليجي يسرق خطيبته ليشتري لها سيارة وهدايا من أموالها المسروقة

أبوظبي(صدى):

شهدت إمارة رأس الخيمة بالإمارات، واقعة غريبة من نوعها، حيث قام أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية بسرقة مبلغ قدره 130 ألف درهم ومصوغات ذهبية وساعات يد من منزل خطيبته، ليشتري لها سيارة وهدايا من أموالها المسروقة.

حيث قضت محكمة الجنايات برأس الخيمة في مايو الماضي، بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين وإبعاده عن الدولة، وعليه، استمعت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس الثلاثاء، لدفاع المتهم الخليجي، الذي بيّن أن المتهم تعرض لضغوط ومؤثرات نفسية ناتجة عن فقدانه الإدراك.

وأوضح محامي المتهم في مرافعته، أن موكله يعاني من اضطرابًا شخصيًا في أفعاله، وتصرفات عدوانية وانفعالية تفقده التحكم في ردود فعله، وهو ما يستوجب استمراره في العلاج، لافتًا إلى أنه لا يُسأل جنائيًا حيث كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدًا للإدراك، مبينًا أنه يعالج في أحد المستشفيات.

وأكد محامي الدفاع، أن المتهم كان تحت تأثير المرض النفسي، حين سرق الأموال من منزل خطيبته، واشترى لها سيارة وهدايا من الأموال المسروقة، الأمر الذي أدى به للقيام بتلك الأفعال الواقعة محل الدعوى الجنائية.