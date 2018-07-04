” الحارثي ” يكشف تفاصيل إنقاذه أسرة حريق حي مشرفة وقصة صورته المتداولة

علي القحطاني(صدى):

كشفت رجل الإطفاء عواض الحارثي، الذي انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقفه البطولي في إنقاذ أسرة من حريق في الشقة التي تقيم بها، تفاصيل ما حدث داخل الشقة أثناء الحريق.

وأوضح ” الحارثي ” أنه وزملائه تلقوا بلاع حريق في شقة بحي مشرفة بمحافظة جدة، وانتقلوا إلى موقع الحادث على الفور، لافتًا إلى أنه كانت هناك فرقة أخرى وصلت وباشرت الحادث دون إنقاذ الأسرة.

وأضاف أنه شاهد الأب في حالة توتر وخوف من الحريق، ووصف لهم موقع أفراد أسرته المكونة من زوجته وطفليها، لافتًا إلى أنه عند دخوله الشقة كان الدخان شكل غيمة عميقة خانقة.

كما أشار ” الحارثي ” إلى أنهم ساروا وفق وصف الأب ولكن لم يكن هناك أحد في ذلك المكان، لكنه فجأة شاهد الأم عند النافذة تحاول الابتعاد عن ألسنة اللهب والدخان من خلال القفز من النافذة، حيث تمكن بمساعدة فريق الدفاع من إنقاذها وطلفيها وتم إخراجهم.

وعن صورته التي نالت إعجاب رواد مستخدو مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث، أكد أنه لم يكن يعلم بالتقاط هذه الصورة عقب خروجه، لافتًا إلى أنه وجميع زملائه في الدفاع المدني يؤدون واجبهم ودورهم في إنقاذ حياة الناس.