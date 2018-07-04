بالفيديو.. رد فعل طفل لحظة اعتداء رجل على امرأة بالضرب المبرح

بكين(صدى):

في مشهد صادم حاول طفل شجاع التدخل لمنع رجل يعتدي على صديقته بالضرب المبرح في الشارع وأمام المارة في الصين .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، رجل يعتدي على صديقته بالضرب المبرح في الشارع، حيث تدخل طفل صغير لا يتجاوز عمره الـ6 سنوات، محاولا منع الرجل من ضرب المرأة، ولكن انهال الرجل بالضرب المبرح على الأخيرة وسحلها على الأرض وحملها ثم قام برميها بطريقة مروعة، ولم يتدخل أحد من المارة لفض العراك، ولم يتمكن الطفل الشجاع من منع الرجل .