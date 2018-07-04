تعليم الرياض ومكافحة المخدرات تطلقان سلسلة محاضرات توعوية بعنوان ” حمايتكم هدفنا “

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

تحت عنوان ” حمايتكم هدفنا ” بدأت سلسلة محاضرات توعوية وتثقيفية تستهدف ١١ نادي حي و٥ أندية موسمية في خطوة لافتة لشراكة مجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض متمثلة في إدارة نشاط الطالبات ومديرية مكافحة المخدرات بالرياض وذلك تفعيلاً لليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وأوضحت مديرة نشاط الطالبات بمنطقة الرياض د.إيمان الدريهم أن الهدف من هذه الدورات هي التوعية بمدى أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع وكيفية الوصول للحصانة الذاتية بالتطوير الشخصي.

واضافت أن المحاضرات تتضمن التعرف على أنواع المخدرات وطرق الوقاية منها وأبرز العلامات الدالّة على التعاطي، كما تم توعية الطالبات من خلال هذه المحاضرات بجهود رجال مكافحة المخدرات في التصدي لمهربيها من خلال نشر ضبطيات مديرية مكافحة المخدرات ونشر أرقام البلاغات وطرق التواصل وتقديم خدمة الاستشارات التي يتم التعامل معها بكل سرية تامة.

الجدير ذكره أن المحاضرات ستستمر على مدى شهر كامل ضمن خطة منظمة تغطي أندية الحي والأندية الموسمية بمنطقة الرياض.