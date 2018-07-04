عضو بالشورى يقترح منح الشباب محدودي الدخل قرضين لمساعدتهم على الزواج

علي القحطاني(صدى):

اقترح عضو الشورى د. حسين المالكي، منح الشباب العاملين في سوق العمل ومحدودي الدخل قرضين لمساعدتهم على الزواج ولإكمال أو تأثيث المنزل بدل بند الترميم.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ، وذلك خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين، المُنعقدة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس.

وخلال الجلسة، أكد عبدالرحمن الراشد، عضو الشورى، أن التقرير لم يذكر نسبة الديون المتعثرة في السنوات السابقة، وعدد العناصر النسائية العاملة في بنك التنمية الاجتماعية.

وطالب عضو الشورى محمد العقلا، بضرورة العمل على تنفيذ المبادرات والبرامج المعتمدة لبنك التنمية الاجتماعية، سواء للتحول 2020 أو لرؤية المملكة 2030، في حين طالب العضو الدكتور سعيد الشيخ، بالتوسع في منح القروض لتحفيز النمو الاقتصادي، ولخلق فرص عمل أسوةً بالصناديق المماثلة في الدول الأخرى.

واقترح أيضًا، عضو الشورى د. فيصل العماج، تعديل رسالة البنك ورؤيته، مشيرًا إلى أن هناك جهات مختصة بزيادة الوعي المالي وليست من اختصاص بنك التنمية الاجتماعية.

فيما لفت عضو الشورى ابراهيم المفلح، إلى وجود تدني في نسبة القروض الانتاجية، مقارنةً بالعام الماضي.